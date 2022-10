Ottobre 26, 2022

Nuova ondata di Covid in arrivo. A dare l’allarme è il Centro europeo per il controllo delle malattie infettive Ecdc secondo cui nelle prossime settimane il virus tornerà a mordere a causa delle nuove sottovarianti Omicron che diventeranno dominanti tra metà novembre e inizio dicembre.