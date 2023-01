Gennaio 3, 2023

“Non si prevede che l’aumento dei casi di Covid-19 in Cina avrà un impatto sulla situazione epidemiologica nell’Unione Europea”. E’ quanto ha detto l’European Centre for disease prevention e control (Ecdc), aggiungendo che “monitoreremo costantemente la situazione con gli Stati membri”. La situazione nel Paese del Dragone, intanto, non accenna a migliorare.