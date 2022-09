Settembre 1, 2022

Milioni in lockdown causa covid in Cina allo scopo di contenere gli ultimi focolai scoppiati in molte città industriali. Sono 9 milioni i residenti interessati dalla restrizione a Shenzen, 6 milioni i cittadini in lockdown a Dalian. 41 in tutto le città bloccate.