Giugno 20, 2022

Your browser does not support the video tag.

Mai così tanti contagi Covid da aprile. E’ la situazione in Israele dove sono più di diecimila i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie israeliane che parlano di 10.200 nuovi contagiati, 168 dei quali versano in gravi condizioni e 32 sono intubati. A seguito della crescita dei contagi, le autorità hanno ordinato agli ospedali di riaprire i reparti Covid chiusi da mesi.