Settembre 29, 2022

In Italia salgono a +34% i contagi da covid in una settimana, +4,5% i ricoveri. Questi i numeri del monitoraggio Gimbe destinati a salire anche a causa, si legge, dello stop all’obbligo di mascherine sui mezzi pubblici. Nel Paese non decollano le quarti dosi.