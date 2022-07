Luglio 12, 2022

142.967 contagi da Coronavirus e 157 morti. Questo il bollettino covid di oggi, 12 luglio 2022 in Italia. Si registrano inoltre altri 157 morti. Sono 550.706 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che portano il tasso di positività al 26%, in crescita rispetto a ieri quando era al 20%. In aumento ricoveri (+270) e terapie intensive (+15).