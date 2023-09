Settembre 8, 2023

Your browser does not support the video tag.

Crescono i contagi Covid in Italia. Nell’ultima settimana si registrano 21.309 casi, in aumento del 44% rispetto ai 14.863 della scorsa settimana. Questo il dato del monitoraggio Covid-19, a cura dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute.

In aumento nell’ultima settimana anche decessi, incidenza, tasso di positività, reinfezioni, ricoveri e terapie intensive.