Agosto 29, 2023

Covid in Italia, contagi raddoppiati nell’ultima settimana. Se il virus appare meno aggressivo, arrivano diverse segnalazioni di sintomi simili a una pesante influenza con febbre e tosse persistente. A settembre potrebbero ricomparire le mascherine, il cui uso è raccomandato agli anziani, pazienti oncologici e immunocompromessi.