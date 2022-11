Covid Italia, crescono contagi in età scolare

Novembre 20, 2022

Anche questa settimana crescono in Italia i casi di Covid-19 segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione (9,2% contro 8,4%). Negli ultimi 7 giorni, tra i bambini e i ragazzi da zero a 19 anni i contagi sono stati diagnosticati in oltre la metà dei casi (55%) nella fascia 12-19 anni, il 14% tra gli under 5 e il 31% nei 5-11enni. E’ quanto emerge dal report settimanale esteso sull’andamento dell’infezione da Sars-CoV-2 in Italia, pubblicato dall’Istituto superiore di sanità.

Dall’inizio dell’epidemia – ricorda l’Iss – sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata 4.715.399 casi di Covid nella popolazione under 19, con 24.179 ospedalizzati, 536 ricoverati in terapia intensiva e 77 morti.