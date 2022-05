Maggio 16, 2022

Covid in Nordcorea, sono 50 i morti e un milione e 200mila i contagi nel Paese dopo il focolaio di Omcron scoppiato l’8 maggio scorso. Dopo una riunione di emergenza, Kim Jong un ha mobilitato anche l’esercito per stabilizzare l’approvvigionamento di farmaci a Pyongyang.