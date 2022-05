Maggio 13, 2022

Your browser does not support the video tag.

Sei persone positive al Covid sono morte ieri “per febbre” in Corea del Nord che per la prima volta dell’inizio della pandemia di coronavirus, ha ammesso la presenza del Covid-19, tanto da indurre Pyongyang a un totale e immediato lockdown. Ufficialmente sono 187.800 le persone isolate che vengono curate. La Corea del Sud offre l’invio di vaccini anti Covid.