Dicembre 16, 2022

Your browser does not support the video tag.

L’indice di trasmissibilità di Covid in Italia cala e torna appena sotto la soglia epidemica di 1. E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute. Nel periodo 23 novembre-6 dicembre l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,98 in diminuzione rispetto alla settimana precedente in cui era a 1,10.