Giugno 21, 2022

La variante Omicron 5 spinge i contagi Covid in Italia e per molti esperti si sta osservando una nuova ondata estiva, con il picco si potrebbe avere a fine luglio. Secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, tuttavia, “se l’obiettivo è convivere con il virus allora dobbiamo concentrarci più sui sintomatici. Continuare a cercare i positivi – dice -non è la strategia giusta”.