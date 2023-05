Maggio 6, 2023

“E’ con grande speranza che dichiaro che Covid-19 è finito come emergenza sanitaria internazionale. Tuttavia, ciò non significa che sia finito come minaccia per la salute globale”. Così il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Ghebreyesus, annunciando la fine dell’emergenza Covid in conferenza stampa a Ginevra.