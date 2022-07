Luglio 19, 2022

L’Organizzazione Mondiale della Sanità Europa invita a prepararsi alle “prossime ondate di infezioni” Covid. “Aspettare l’autunno per agire sarà troppo tardi” avverte Hans Kluge, direttore dell’Ufficio regionale dell’Oms per l’Europa.