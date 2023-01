Covid, Oms: “Italia terza in Europa per morti e contagi in 7 giorni”

Gennaio 27, 2023

Your browser does not support the video tag.

Nella settimana dal 16 al 22 gennaio, nel mondo, sono stati segnalati 1,9 milioni di casi di Covid-19, con una punta di oltre 672.500 in Giappone, e oltre 12.000 decessi.E’ quanto emerge dal bollettino dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms).

L’Europa, dal 16 al 22 gennaio, ha segnalato oltre 264.000 nuovi casi, -33% rispetto alla settimana precedente e il numero maggiore è stato in Germania (57.439; 69 ogni 100.000 abitanti), Russia (37.544; 26 ogni 100.000 abitanti) e Italia (34.742; 58 ogni 100.000 abitanti). Mente i decessi sono stati 2.546, in calo del 42% e il più alto numero è stato in Spagna (424), Francia (373) e Italia (330).