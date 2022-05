Maggio 9, 2022

In autunno, quando è prevedibile un nuovo aumento dei casi di Covid-19, “magari bisognerà fare qualche restrizione” ed “è possibile che si debba reintrodurre l’obbligo di mascherina in qualche caso”. E’ un’ipotesi prospettata dal virologo Fabrizio Pregliasco.