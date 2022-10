Ottobre 5, 2022

Your browser does not support the video tag.

Tornano a occuparsi i posti letto Covid negli ospedali. “In una settimana il numero dei pazienti ricoverati, sia nei reparti ordinari sia nelle rianimazioni, è salito del 39,7%”. E’ quanto emerge dalla rilevazione del 4 ottobre negli ospedali sentinella aderenti alla rete di Fiaso, Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere.