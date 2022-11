Novembre 19, 2022

Torna a crescere l’indice di trasmissibilità di Covid-19 in Italia, pur restando sotto la soglia epidemica di 1. Sale anche l’incidenza settimanale con il dato a livello nazionale che passa dai 307 a 353 casi ogni 100mila abitanti, secondo il monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità.