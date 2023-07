Luglio 6, 2023

L’aula della Camera ha dato il via libera alla proposta di legge per l’istituzione di una commissione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid in Italia. Il si è arrivato dalla maggioranza. I deputati del M5s non hanno partecipato al voto finale lasciando l’Aula. Non hanno votato anche quelli del Pd.