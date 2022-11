Novembre 24, 2022

Your browser does not support the video tag.

Consegnati, nell’ambito della 39^ Assemblea Annuale dell’ANCI presso la Fiera di Bergamo, i premi dell’edizione 2022 di Cresco Award – Città Sostenibili, la 7^ edizione del contest, promosso da Fondazione Sodalitas con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). 100 i progetti candidati da 80 Enti (Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane o Unioni di Comuni di tutta Italia).