Cresco Award, Fermignano (Pu) tra i comuni vincitori. Sindaco Feduzi “Sostenibilità e inclusione sociale per rispettare l’Agenda 2030”

25 Novembre 2024

Il comune di Fermignano (Pu) è tra i cinque premiati da Fondazione Sodalitas alla 9a edizione di Cresco Award. “Il nostro progetto si chiama ‘Fermignano 2030, dalla sostenibilità all’inclusione sociale’ – commenta il sindaco Emanuele Feduzi – Per noi è stato uno stimolo, un momento di confronto e soprattutto, ripeto, un momento di crescita non soltanto per l’amministrazione e per la dirigenza, ma per tutta la città”.