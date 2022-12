Crisi energetica, Abodi: “Piscine in difficoltà, governo deve supportarle”

Dicembre 14, 2022

Nato con l’obiettivo di sostenere e valorizzare lo sport femminile, sommando insieme meriti scolastici e atletici, il concorso ‘Donna sport’, ideato da Gruppo Bracco e realizzato con il patrocinio di Coni e Comitato Italiano Paralimpico, è giunto alla sua sesta edizione. A margine della cerimonia di premiazione delle atlete vincitrici dell’edizione 2022 del concorso, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha parlato della crisi energetica e di come questa sta pesando notevolmente sul settore del nuoto e delle piscine.