Luglio 14, 2022

L’Unione europea lavora a una strategia emergenziale se la Russia dovesse chiudere i rubinetti energetici. E il 20 luglio la Commissione Ue presenterà il piano ‘Risparmiare gas per un inverno sicuro’. Un piano per tutta l’Unione europea con l’obiettivo di risparmiare gas. Ecco cosa prevede.