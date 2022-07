Luglio 19, 2022

Attese per domani, secondo quanto concordato tra i rispettivi presidenti, le comunicazioni del premier Mario Draghi, prima al Senato e poi alla Camera con il voto di fiducia. M5S sempre più diviso. Conte: “Chi vuole lasciare lo faccia subito”. La Lega chiede elezioni subito.