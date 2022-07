Luglio 14, 2022

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato le sue dimissioni in Consiglio dei ministri. “Non c’è più – ha spiegato il premier – la maggioranza di unità nazionale”. Le dimissioni arrivano a poche ore dal voto di fiducia in Senato sul dl Aiuti, al quale il M5S non ha partecipato. Mercoledì il premier si presenterà alle Camere.