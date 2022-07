Luglio 18, 2022

Occhi puntati oggi sull’assemblea degli eletti del M5S, che tenta di fissare una posizione definita sulla crisi di governo in corso. Intanto sono oltre mille i sindaci delle città italiani che invitano Draghi a restare a palazzo Chigi. Pronti al voto a breve Salvini e Berlusconi che liquidano i 5 Stelle come “incompetenti e inaffidabili”.