Crisi grano, Guterres: “Passo avanti cruciale in colloqui Istanbul”

Luglio 14, 2022

Your browser does not support the video tag.

Un “passo avanti cruciale” è stato fatto nei colloqui per la ripresa delle esportazioni del grano tra i rappresentanti dell’Onu, dell’Ucraina, della Russia e della Turchia ad Istanbul. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, parlando con i giornalisti la notte scorsa a New York.

“Oggi finalmente abbiamo un raggio di speranza”, ha aggiunto il segretario generale che non ha però condiviso i dettagli del piano per riprendere le esportazioni, limitandosi a dire che, per quanto rimanga “altro lavoro tecnico” da fare, la spinta verso l’accordo ha avuto un’accelerazione.

Le dichiarazioni di Guterres sono arrivate dopo che il ministro della Difesa turco ha annunciato che nella riunione è stato concordato di istituire un centro di coordinamento a Istanbul. Secondo Akar si è raggiunto “un consenso sui controlli congiunti ai porti di partenza e destinazione e sulla sicurezza delle navi lungo le rotte di trasferimento”. Inoltre la prossima settimana le delegazioni ucraina e russa si incontreranno nuovamente in Turchia e “tutti i dettagli saranno esaminati e sarà siglato il lavoro svolto”.