Ottobre 13, 2022

Ritorno sulla Terra posticipato per la Crew Dragon Freedom, con a bordo anche l’astronauta Samantha Cristoforetti, con la partenza – prevista per questa notte all’1.05 – rinviata causa maltempo. La Nasa e SpaceX puntano ora a far si che la navicella inizi a sganciarsi dall’Iss non prima delle 16.05 ora italiana, a quel punto inizierà il viaggio di ritorno sulla Terra dopo 6 mesi in orbita.