Giugno 13, 2022

La Croce Rossa Italiana, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue di domani, rivolge un appello a tutti, ma in particolare ai giovani, per la donazione in vista dell’estate. “I dati nazionali dicono che l’età media dei donatori è in aumento, mentre scarseggiano i donatori tra i 18 e i 30 anni” sottolinea Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana.