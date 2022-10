Ottobre 20, 2022

Gli agenti della Squadra mobile di Cagliari hanno eseguito il sequestro, nei vari uffici dell’Università, dei documenti relativi a tutti gli interventi eseguiti negli ultimi anni sull’edificio crollato la notte del 18 ottobre e che ospitava l’aula magna e altre aule della Facoltà di Lingue nel complesso di Sa Duchessa.

Proseguono le indagini nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Cagliari per crollo e disastro colposo.