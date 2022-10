Ottobre 19, 2022

Tragedia sfiorata a Cagliari, dove ieri sera è crollata un’Aula magna dell’università.

Sono in corso stamattina le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area. Nella notte sono proseguiti gli interventi. E’ stata esclusa la presenza di persone coinvolte.