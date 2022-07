Luglio 6, 2022

Scende da 13 a 5 il numero dei dispersi del crollo del ghiacciaio sulla Marmolada. Identificata la quarta vittime, si tratta di una 54enne di Levico. Oggi i Carabinieri del Ris di Parma effettueranno gli esami del Dna sui resti umani rinvenuti nella zona.