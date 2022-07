Luglio 5, 2022

E’ sceso a 5 il numero dei dispersi dopo la valanga della Marmolada. Restano 7 le vittime dopo il crollo. Le ricerche con i droni sono continuate per tutto il giorno. Intanto tutti i punti di accesso alla Marmolada sono chiusi per motivi di sicurezza.