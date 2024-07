Crosetto: “Ruolo inviato per Fronte Sud a Spagna? Quasi un affronto personale”

22 Luglio 2024

“Lo considero quasi un affronto personale”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto ha commentato in una intervista a La Stampa la decisione del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg di affidare alla Spagna il nuovo ruolo di inviato per il Fronte Sud. C’è “una profonda delusione” da affrontare, dice ancora, sottolineando che a Stoltenberg “ho scritto un messaggio durissimo. Mi ha fatto infuriare e ci saranno conseguenze sul piano dei rapporti personali. Il suo è stato il tradimento di un principio: era l’Italia a essersi battuta per introdurre il ruolo di inviato per il Fronte Sud. E al summit di Washington 32 leader ci hanno dato ragione. Tra vent’anni i due miliardi e mezzo di persone in Africa saranno il principale problema dell’Alleanza atlantica perché diventeranno un esercito nelle mani di quei Paesi che hanno già iniziato a occupare il continente in questi anni: Russia e Cina”.