Agosto 16, 2023

Dopo le dimissioni di Roberto Mancini, Luciano Spalletti resta la prima scelta per la Federcalcio come nuovo ct. La Figc si è presa qualche giorno di tempo per avere dei pareri legali ancora più approfonditi rispetto alla clausola rescissoria dal Napoli. Venerdì verrà fatto un punto definitivo e verrà presa una decisione insieme al tecnico di Certaldo.