Maggio 10, 2022

Your browser does not support the video tag.

Continuano senza sosta da venerdì a Cuba le operazioni di soccorso dopo l’esplosione che ha gravemente lesionato lo storico Hotel Saratoga, causando un bilancio di 40 morti e 94 feriti. Si stima che ci possano essere ancora circa 12 o 13 persone intrappolate fra le macerie dell’edificio parzialmente crollato. Delle vittime confermate, 22 sono uomini, 18 donne, quattro minori, una donna incinta e una cittadina spagnola.