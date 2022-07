Luglio 14, 2022

Your browser does not support the video tag.

-72% per musei e -82% per i concerti, -85% per teatro. I dati raccolti nel 18esimo Rapporto Annuale Federculture parlano chiaro: da un punto di vista dei consumi e della partecipazione culturale degli italiani lockdown, restrizioni, limitazioni alla vita sociale hanno portato gli italiani ad un vero e proprio abbandono delle attività culturali fuori casa.