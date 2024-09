Cultura, curatrice Cohen-Solal: “Mostra ‘Picasso. Lo straniero’ racconta la difficile vita dell’artista in Francia”

19 Settembre 2024

“Questa mostra è dedicata al più grande pittore del ‘900 e forse di tutta la storia dell’arte. Una mostra che racconta come la vita di Picasso sia iniziata in modo difficile, come straniero in Francia”. Sono le parole di Annie Cohen-Solal, curatrice della mostra ‘Picasso. Lo straniero’, di cui Bper Banca è sponsor. Ospitata da Palazzo Reale a Milano, l’esposizione sarà visitabile dal 20 settembre 2024 fino al 2 febbraio 2025.