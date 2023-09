Cultura, premiati i vincitori del Premio Driving Energy 2023 di Terna

Settembre 28, 2023

L’Elogio dell’equilibrio come tema del “Premio Driving Energy – Fotografia Contemporanea”, il concorso fotografico di Terna che ha l’obiettivo di promuovere nuovi talenti del settore, contribuendo allo sviluppo culturale del Paese.

La proclamazione dei cinque vincitori è avvenuta al Palazzo delle Esposizioni di Roma, luogo che ospita la mostra aperta al pubblico fino al 15 ottobre, alla presenza del Presidente di Terna Igor De Biasio, del Curatore del Premio e Presidente di Palaexpo Marco Delogu e dei rappresentanti delle istituzioni