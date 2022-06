Curarsi con gli alberi, il forest bathing in Trentino

Giugno 17, 2022

Un bosco può curare il corpo e la mente: lo insegna il forest bathing (“bagno di foresta”), che consiste nel trascorrere un determinato periodo di tempo in un bosco con specie di alberi capaci di emettere sostanze volatili che, se inalate, possono migliorare la salute, a cominciare dal rafforzamento del sistema immunitario.

Uno di questi luoghi è Il “Bosco del respiro” di Fai della Paganella, in Trentino, che presto avrà la certificazione di idoneità al benessere forestale secondo lo standard ideato da PEFC Italia.