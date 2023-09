Curti: “La domanda di una manodopera specializzata è sempre più forte”

Settembre 28, 2023

“Tra i principali prodotti che portiamo al Cersaie spicca il PPlevelDuo Maxi, un nuovo supporto per pavimenti sopraelevati che si differenzia da altri supporti per la semplicità d’uso. Con soli quattro elementi e una prolunga, siamo in grado di mettere in opera pavimentazioni sopraelevate di qualsiasi altezza. All’interno di questa gamma, ci sono tutta una serie di accessori che gli consentono di risolvere quelle che sono le ordinarie problematiche di cantiere. La domanda di una manodopera specializzata è sempre più forte perché lavorando in sinergia quello che offriamo al mercato ha bisogno di una mano d’opera veramente qualificata, che siano la canalina di scarico della doccia, o un semplice profilo, o la piastrella devono essere messi in opera in maniera veramente ottimale” spiega ad ADN Kronos Giulio Curti – Resp. Ufficio Tecnico e Ricerca e Sviluppo Profilpas al Cersaie 2023, Salone internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno, di Bologna.