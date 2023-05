Customer Experience, Gallo (Sprinklr): “Sfida consiste nella capacità di intercettare giudizio dell’utente”

Maggio 18, 2023

“Partirei dicendo che non c’è una sola sfida ma sono almeno due importanti: la prima legata alla capacità di intercettare, comprendere e verificare anche senza chiedere all’utente la propria percezione dell’esperienza, e la seconda è legata alla capacità di dare una sola experience indipendentemente dal dipartimento o canale con cui l’utente interagisce.

Sprinklr supporta le organizzazioni in queste sfide intercettando in maniera ampia su questi canali qualsiasi tipo di considerazione o giudizio dell’utente legato alla sua esperienza, e grazie alla IA riesce a categorizzare, comprendere e migliorare l’esperienza del cliente. Sprinklr è in grado, dall’ascolto all’azione di aiutare le aziende con un’unica soluzione a indirizzare la Customer Experience a tutto tondo.”