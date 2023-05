Customer Experience, Tavolaro (MioDottore): “Serve investirci come fattore di vantaggio competitivo”

Maggio 19, 2023

“La sfida della Customer Experience in un contesto di crisi economica vede protagonisti i tagli di budget che le aziende affrontano volti a ridurre le spese di marketing e di sales, motivo per cui serve investire nella Customer Experience come fattore differenziante di vantaggio competitivo per aumentare clienti e fatturato. Questo si fa rendendo la Customer Experience funzionale ai bisogni dei clienti e per creare un ricordo dell’esperienza nel consumatore. Noi di MioDottore abbiamo il vantaggio di essere anti-ciclici rispetto a qualsiasi crisi o recessione, come nel caso della pandemia in cui siamo cresciuti dato che ci occupiamo di sanità digitale. Abbiamo dovuto adeguare la nostra Customer Experience sulla base dei nuovi trend di fruizione del digitale: abbiamo fatto l’ascolto del dottore e del paziente, co-creazione dei servizi, ricerche di mercato. Questa è stata la chiave per crescere e aumentare clienti.”