Cyberbullismo, Affinita (Moige): “Giovani da tutta Italia si confrontano su rischi web e IA”

19 Novembre 2024

“Oltre 250 ragazzi da tutta Italia hanno lavorato con i loro genitori e docenti per parlare dei rischi e delle opportunità dell’intelligenza artificiale, così come dei rischi e pericoli del cyber bullismo e del web. Quella della sostenibilità sociale dell’intelligenza artificiale è una grande sfida: siamo qui per parlarne con la politica, le istituzioni e la scuola. Ci confrontiamo per trovare le migliori soluzioni affinché la tecnologia possa essere a misura di minore e di famiglia.” Ha dichiarato il Direttore Generale di Moige, Antonio Affinita, a margine dell’evento “Giovani ambasciatori in Parlamento”, l’evento nella sala dei Gruppi della Camera dei Deputati dove studenti selezionati in tutta Italia hanno condiviso riflessioni su temi come i rischi informatici, il bullismo e il cyberbullismo.