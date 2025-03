Cyberbullismo, Schiboni (Regione Lazio): “Argomenti importanti e strategici per i ragazzi”

10 Marzo 2025

“Gli argomenti che verranno portati all’attenzione dei ragazzi oggi sono importanti e strategici, in particolare in un contesto come quello attuale in cui il digitale si sta sviluppando in modo sempre più rapido. Noi, come istituzione, dobbiamo cercare di seguire queste tendenze e di evitare il bullismo e il cyberbullismo, che sono una piaga delle nostre famiglie”. Così Giuseppe Schiboni, assessore alla Formazione, Scuola, Lavoro e Urbanistica di Regione Lazio all’evento di chiusura del progetto “Giovani Generazioni”, promosso dal Moige – Movimento Italiano Genitori con il patrocinio della Regione Lazio.