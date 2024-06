Cybersicurezza, Colosimo: “Italia da sempre modello antimafia, presto nuovo comitato per studio di nuove tecnologie”

14 Giugno 2024

“La mafia andrà a due velocità più indietro dello stato se noi ascolteremo le parole di procuratori come Nicola Gratteri e affideremo a tecnici che conoscono e sanno come la mafia può essere sconfitta. L’Italia è sempre stata un modello antimafia e anche con i passi avanti su questo tema specifico del Cyber Crime e della Cyber mafia noi possiamo fare molto di. Per questo la commissione parlamentare è istituito un comitato che si occupa unicamente di nuove tecnologie e darà al parlamento tutti gli strumenti per affiancare il lavoro straordinario di magistrati come Nicola Gratteri le istituzioni lavorano all’unisono e danno risposte concrete a problemi troppo spesso sottovalutati”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo alla Camera dei Deputati in occasione della presentazione del Rapporto “Cyber Organized Crime – Le mafie nel Cyberspace” organizzato dalla Fondazione Magna Grecia.