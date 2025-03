Cybersicurezza, Piva (Polimi): “Pmi a confronto con ecosistema esterno in evoluzione”

27 Marzo 2025

“L’ecosistema sta evolvendo: aumentano le minacce, aumentano gli attacchi e arrivano nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale generativa. Le aziende, in particolare le piccole e medie imprese, devono far fronte con questo mutato ecosistema esterno, con cui si devono confrontare. Dalla ricerca emerge che c’è una sostanziale continuità rispetto a quanto visto nell’anno passato: cresce la consapevolezza, ma ancora non ci sono le azioni necessarie da parte delle piccole e medie imprese per mettere in atto dei piani di remediation al tema della cybersicurezza”. Così Alessandro Piva, direttore Osservatorio cybersecurity & data protection Politecnico di Milano, alla presentazione del ‘Rapporto Cyber Index Pmi’, realizzato dall’osservatorio Cybersecurity & data protection del Politecnico di Milano, svoltasi a Roma presso la sede di Confindustria.