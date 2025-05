Cybsec-Expo 2025, Zappi (CyLock): “Con Cyber Risk Investigation aziende possono conoscere rischi passati e futuri”

22 Maggio 2025

“Quest’anno portiamo una novità: la Cyber Risk Investigation, un’analisi dell’esposizione aziendale al rischio cyber che permette in maniera molto semplice, facile e veloce di conoscere i rischi che già l’azienda ha corso e di prevedere e prevenire attacchi futuri”. Con queste dichiarazioni Verando Zappi, cmo & founder di CyLock, è intervenuto in occasione della seconda edizione di Cybsec-Expo, la fiera di riferimento in Italia per la sicurezza informatica e la protezione dei dati e delle infrastrutture critiche, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento dal 21 al 23 maggio 2025 presso gli spazi di Piacenza Expo.