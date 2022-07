Da CDP soluzioni ad hoc per le aziende in sofferenza a causa del conflitto Russia-Ucraina

Luglio 12, 2022

Negli ultimi 3 anni abbiamo sostenuto circa 13.200 imprese nel Veneto, uno sforzo molto importante e l’apertura di questo ufficio va nella direzione di essere più vicini e comprendere meglio le esigenze. Per le aziende che hanno sofferto la crisi ucraina stiamo studiando delle misure ad hoc, per sostenere quelle imprese che devono ridirezionare le proprie esportazioni verso altri mercati. L’idea è di aiutarle a riposizionarsi su altri mercati che compensino le perdite legate ai mercati di Ucraina e Russia.